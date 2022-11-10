Набиуллина раскрыла данные по оттоку денег из банков

Отток наличных денег из банков в октябре составил 100 миллиардов рублей, в сентябре — около полутриллиона рублей. Такие данные раскрыла глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. Ее выступление цитирует ТАСС.

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«В сентябре, если не ошибаюсь, [отток наличных составил] 500 миллиардов, в октябре — около 100 миллиардов рублей. По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными стали возвращаться в сезонную норму», — пояснила Набиуллина.

Она также сообщила, что отток наличных в сентябре-октябре был меньше, чем в феврале-марте — после начала военных действий на Украине.