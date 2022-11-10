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35 минут назад

«Не люблю искать дно»: Набиуллина оценила состояние российской экономики

Алиса Селезнёва

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не стала давать прогноз по достижению «дна» российской экономикой. Об этом рассказало РИА Новости.

«Не люблю искать дно»: Набиуллина оценила состояние экономики
Фото: ТАССТАСС

«Я так не люблю искать дно», - ответила глава регулятора на вопрос журналистов.

Она подчеркнула, что ситуация в мире обостряется, а на любое ухудшение обстоятельств в России должны реагировать ускорением собственной структурной трансформации.

Набиуллина рассказала, что отток наличных в России в сентябре-октябре был значительно меньше, чем в феврале-марте. В сентябре он составил около 500 миллиардов рублей, в октябре - около ста миллиардов. Ноябрьские данные демонстрируют, что операции с наличными стали возвращаться в сезонную норму, подчеркнула она.

Набиуллина заявила о смещении баланса рисков в экономике в сторону более жесткого варианта

В конце мая Набиуллина предупредила, что хотя ЦБ удалось поддержать финансовую стабильность в стране, «выдыхать рано» - ближайшие кварталы будут сложными для всех.

Глава ЦБ отмечала, что пока экономика будет адаптироваться к новым условиям, будет сложно и компаниям, и гражданам.

Набиуллина рассказала, что ЦБ должен определить новые параметры функционирования российской финансовой системы и пересмотреть подходы к регулированию.

Экономика,Эльвира Набиуллина,
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