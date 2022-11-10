США смягчили санкции против России

США разрешили транзакции для работы с российскими дипломатическими и консульскими миссиями. Об этом сообщается в генеральной лицензии минфина США .

«Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации », — указано в документе.

США и Европа усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В частности, Вашингтон стал замораживать активы РФ и ввел ограничения против суверенного долга страны.