США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой

Министерство торговли США заявило, что Вашингтон прекращает рассматривать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минторге подчеркнули, что решение вступает в силу в четверг, 10 ноября.
«Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что данное решение наделяет Штаты способностью использовать «всю строгость» американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, которые вызваны мнимым вмешательством Москвы в американскую экономику.
Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли на международных площадках, что Россия не вмешивается в экономические и политические процессы, протекающих в других державах.