Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
26 минут назад

В США заявили, что прекращают считать России страной с рыночной экономикой

Илья Родин

Министерство торговли США заявило, что Вашингтон прекращает рассматривать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Минторге подчеркнули, что решение вступает в силу в четверг, 10 ноября.

«Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что данное решение наделяет Штаты способностью использовать «всю строгость» американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, которые вызваны мнимым вмешательством Москвы в американскую экономику.

США смягчили санкции против России

Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли на международных площадках, что Россия не вмешивается в экономические и политические процессы, протекающих в других державах.

Экономика,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители