Банковскую систему Украины готовят к блэкауту

Банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии. Об этом со ссылкой на внутренний циркуляр НБУ сообщает издание "Страна", передает РИА Новости.

По информации издания, в документе прописаны сценарии, при которых города и регионы Украины могут остаться без стабильного обеспечения электрической энергией на срок от нескольких суток до месяца. Указывается, что циркуляр рассчитан на системно важные банки, в число которых входит 14 структур.

Оповещенные учреждения, согласно документу, обязаны закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо, запасы которого необходимо постоянно пополнять.