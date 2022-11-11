Россияне оценили стоимость идеального ремонта квартиры

Часть россиян считает, что идеальный ремонт квартиры можно сделать за 100 тысяч рублей, однако большее число людей полагает, что он обойдется в 1 миллион рублей, следует из результатов опроса, проведенного онлайн-гипермаркетом "ВсеИнструменты.ру".

Фото: ТАСС ТАСС

В опросе приняли участие 1533 жителя всех регионов России старше 18 лет.

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"Идеальный ремонт россияне оценили в разные суммы. Самой минимальной назвали 100 тысяч рублей - так ответили 8% опрошенных. Столько же респондентов считают, что реконструкция квартиры будет стоить до 200 тысяч рублей. Максимально участникам опроса на работы нужно 3-5 миллионов рублей - у этих вариантов ответа по 3%. Самой частой стала сумма в 1 миллион (15%), чуть реже опрошенные отмечали 500 тысяч рублей (10%)", - рассказали РИА Недвижимость в компании.

При этом собеседники агентства уточнили, что вопрос о сумме идеального ремонта был открытым, поэтому часть респондентов не назвали конкретных сумм, ограничившись такими ответами, как "Много", "Зависит от работ" и так далее.

Большинство участников опроса (77%) считают, что ремонт — это сложное занятие. Тяжелее всего им даются работы по реконструкции ванной и кухни — так ответили по 34% россиян. Также самыми сложными в ремонте опрошенные считают гостиную (9%), спальню (8%), детскую (7%), лоджию/балкон (4%) и туалет (4%).

Из процессов россиянам сложнее всего пережить временные неудобства (37%), выбрать материалы (33%), а также не поссориться с родными (23%). Еще 17% назвали проблемным выбор подрядчиков, а 16% — поиск средств на ремонт. Каждому десятому (11%) тяжело выбрать дизайн. 8% нелегко не разругаться с соседями, столько же (8%) назвали сложной уборку мусора и квартиры после ремонта.