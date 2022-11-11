Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

Россияне оценили стоимость идеального ремонта квартиры

РИА Недвижимость

Часть россиян считает, что идеальный ремонт квартиры можно сделать за 100 тысяч рублей, однако большее число людей полагает, что он обойдется в 1 миллион рублей, следует из результатов опроса, проведенного онлайн-гипермаркетом "ВсеИнструменты.ру".

Россияне оценили стоимость идеального ремонта квартиры
Фото: ТАССТАСС

В опросе приняли участие 1533 жителя всех регионов России старше 18 лет.

Видео дня

"Идеальный ремонт россияне оценили в разные суммы. Самой минимальной назвали 100 тысяч рублей - так ответили 8% опрошенных. Столько же респондентов считают, что реконструкция квартиры будет стоить до 200 тысяч рублей. Максимально участникам опроса на работы нужно 3-5 миллионов рублей - у этих вариантов ответа по 3%. Самой частой стала сумма в 1 миллион (15%), чуть реже опрошенные отмечали 500 тысяч рублей (10%)", - рассказали РИА Недвижимость в компании.

При этом собеседники агентства уточнили, что вопрос о сумме идеального ремонта был открытым, поэтому часть респондентов не назвали конкретных сумм, ограничившись такими ответами, как "Много", "Зависит от работ" и так далее.

Большинство участников опроса (77%) считают, что ремонт — это сложное занятие. Тяжелее всего им даются работы по реконструкции ванной и кухни — так ответили по 34% россиян. Также самыми сложными в ремонте опрошенные считают гостиную (9%), спальню (8%), детскую (7%), лоджию/балкон (4%) и туалет (4%).

Из процессов россиянам сложнее всего пережить временные неудобства (37%), выбрать материалы (33%), а также не поссориться с родными (23%). Еще 17% назвали проблемным выбор подрядчиков, а 16% — поиск средств на ремонт. Каждому десятому (11%) тяжело выбрать дизайн. 8% нелегко не разругаться с соседями, столько же (8%) назвали сложной уборку мусора и квартиры после ремонта.

У 58% опрошенных получившийся ремонт не совпадал с ожиданиями. Чаще всего это связывали с нехваткой денег — так ответили 25% россиян. Каждому пятому (20%) помешали особенности планировки. 16% не хватило площади, чтобы реализовать понравившийся дизайн-проект, а 13% помешали ошибки подрядчиков. Примерно каждый десятый участник опроса пожаловался, что не смог уложиться во временные рамки.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители