В России назвали противоречащим логике заявление США о рыночной экономике РФ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

Отвечая в четверг на вопрос СМИ, российский дипломат назвал позитивным решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ. При этом он подчеркнул, что эти шаги не снимают с США "ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры".