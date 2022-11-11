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1 час назад

В России назвали противоречащим логике заявление США о рыночной экономике РФ

ТАСС

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

В России назвали противоречащим логике заявление США о рыночной экономике РФ
Фото: ТАССТАСС

Отвечая в четверг на вопрос СМИ, российский дипломат назвал позитивным решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ. При этом он подчеркнул, что эти шаги не снимают с США "ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры".

"В этом же ряду - объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", - добавил он.

Экономика,Анатолий Антонов,Администрация США,Казначейство США,
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