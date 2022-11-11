Премьер Австралии допустил возможность введения потолка цен на газ

"Это [введение ограничений на цену газа] один из вариантов, который находится на рассмотрении правительства. Мы знаем, что существуют среднесрочные решения проблемы, такие как увеличение поставок газа, но также мы понимаем, что наш рынок испытывает определение долгосрочное давление из-за глобального роста цен на энергоносители", - указал Альбанезе.

"Мы рассматриваем все разумные варианты, но существует ряд ограничений. У [компаний] есть контракты с другими странами, и мы не намерены мешать их выполнению", - сообщил он, отметив, что над решением проблемы работает не только федеральное правительство, но и власти штатов и территорий страны, а также представители газодобывающей отрасли.

"Мы уже предусмотрели бюджетные меры для компенсации цен на лекарства и услуги детских садов, что в дальнейшем не только снизит стоимость жизни в стране, но и поспособствует росту нашей экономики", - сказал он.

Ранее министр по вопросам изменения климата и энергетики страны Крис Боуэн отмечал, что из-за нехватки газа и растущих цен на электроэнергию Австралия оказалась на грани самого серьезного энергетического кризиса за всю историю страны. По данным австралийских властей, резко возросший потребительский спрос на газ и электричество наряду с и без того высокими мировыми ценами на энергоносители вызвал кризис поставок и скачок оптовых цен. Позднее правительство Австралии заявило, что в течение следующих двух лет стоимость газа и электричества для конечных пользователей будет расти не менее чем на 20-30% в год.