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2 часа назад

"Известия": 80% российских аграриев из РФ могут не получить субсидии на зерновые

Газета.Ru

На совещании в Минсельхозе 8 ноября поднимался вопрос о том, что до 80% аграриев могут не получить обещанные субсидии на выращивание и реализацию зерновых, пишут "Известия", ссылаясь на его участников.

СМИ: 80% российских аграриев из РФ могут не получить субсидии на зерновые
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале говорится, что представитель Чувашской Республики сообщил, что региональные аграрии подадут заявки на субсидирование 191 тыс. т зерновых, а средств, которые готово выделить федеральное министерство, хватит только на 38 тыс. т. (19,8%).

Собеседники газеты рассказали, что в министерстве планируют распределить между растениеводами 10 млрд руб. по ставке 2 тыс. руб. на тонну продукции. При этом суммы хватит только на 5 млн т зерна, в то время как урожай в России в текущем году превысил 152 млн т.

По словам экспертов, субсидии должны помочь аграриям сохранить рентабельность в условиях больших запасов продукции и экспортных пошлин, из-за которых летом приходилось терять до 6 тыс. руб. за каждую вывезенную тонну зерна. Также, по словам специалистов, нехватка средств может привести к падению уровня технологий выращивания, и, следовательно, к сокращению урожая в следующем году. В Минсельхозе сообщили, что готовы приступить к решению проблемы в следующем году.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2022 году Россия соберет рекордный урожай зерна.

Экономика,Дмитрий Патрушев,
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