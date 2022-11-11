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23 минуты назад

Yeni Safak: Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу на фоне энергокризиса

Газета.Ru

Турция нарастила объемы экспорта зимних товаров, одеял и печей в Европу в результате начавшегося на континенте энергетического кризиса, пишет газета Yeni Safak.

Турция увеличила экспорт одеял и печей в ЕС из-за энергокризиса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, после того, как в Евросоюзе начался энергетический кризис, в Турции «увеличился экспорт зимних товаров, одеял и стеганых одеял, а также спрос на печи». По словам владельца текстильной компании в Бурсе Рефика Джейлана, с развитием энергокризиса в Европе заказы из других регионов были перенаправлены в Турцию.

«С Covid-19 Европа начала поставлять продукцию из Турции, а не с Дальнего Востока. К этому добавился кризис в Европе. Самая большая возможность, которую дал нам кризис, заключается в том, что заказы были направлены в Турцию», — сказал он, добавив, что оборот его компании в последние пять месяцев постоянно увеличивается.

Он отметил, что с точки зрения логистики Турция находится в очень выгодном положении. Предприниматель рассказал, что основной экспорт приходится на Германию, Францию, Испанию, Италию, Бельгию и Швецию.

Президент Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья сказал, что наблюдается рост, особенно в экспорте одеял и стеганых изделий.

Ранее сообщалось, что Молдавия получила кредит на €60 млн от французского Агентства развития, которые будут направлены на смягчение последствий инфляции и энергокризиса.

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