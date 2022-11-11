Аналитик рассказал, когда мировой кризис достигнет дна

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что так называемое дно мирового кризиса будет достигнуто в 2023 году.

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«Все мы слышали разные <…> сценарии спадов и восстановлений: <…> но главное здесь то, что до своего дна мировая экономика еще не дошла. Вероятнее всего, этот минимум придется на следующий год», — сказал он.

Самиев заявил, что в 2023 году ожидается падение рынков, спад ВВП в разных странах, а также банкротство компаний. Это, по мнению эксперта, будет полноценный кризис, а в настоящее время проблемы фиксируются в отдельных секторах экономики.

«В России минимальная точка, вероятно, тоже придется на 2023 год», — заключил аналитик.