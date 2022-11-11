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25 минут назад

Аналитик рассказал, когда мировой кризис достигнет дна

Газета.ру

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что так называемое дно мирового кризиса будет достигнуто в 2023 году.

Аналитик рассказал, когда мировой кризис достигнет дна
Фото: ReutersReuters

«Все мы слышали разные <…> сценарии спадов и восстановлений: <…> но главное здесь то, что до своего дна мировая экономика еще не дошла. Вероятнее всего, этот минимум придется на следующий год», — сказал он.

«Не люблю искать дно»: Набиуллина оценила состояние российской экономики

Самиев заявил, что в 2023 году ожидается падение рынков, спад ВВП в разных странах, а также банкротство компаний. Это, по мнению эксперта, будет полноценный кризис, а в настоящее время проблемы фиксируются в отдельных секторах экономики.

«В России минимальная точка, вероятно, тоже придется на 2023 год», — заключил аналитик.

Несколько дней назад глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более «жесткого» варианта развития событий. По ее словам, в сложившейся экономической ситуации нужно «создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики».

Экономика,Павел Самиев,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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