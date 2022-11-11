Аналитик рассказал, когда мировой кризис достигнет дна

Глава аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев считает, что глобальные кризисные процессы достигнут дна в 2023 году. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению аналитика, в 2023-м многие компании и банки обанкротятся, вырастет безработица, но в 2024 году мир начнет выходить из кризиса.

«Для того, чтобы началось восстановление экономик, нам нужно пройти некую минимальную точку. Все мы слышали разные варианты, <…> но главное здесь то, что до своего дна мировая экономика еще не дошла», - уверен Самиев.

Он отметил, что пока в мире происходят отдельные секторальные кризисы - к примеру, энергетический, инфляционный и кризисы на производствах.

По мнению аналитика, в России в 2023 году ВВП продолжит падение на том же уровне, что и сейчас, но инфляция может оказаться даже ниже.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее отказалась давать прогноз по достижению «дна» российской экономикой.

«Я так не люблю искать дно», - ответила глава регулятора журналистам.

Набиуллина подчеркнула, что ситуация в мире обостряется, а на любое ухудшение обстоятельств в России должны реагировать ускорением собственной структурной трансформации.

ЦБ ранее представил сценарий под названием «Глобальный кризис», допускающий, что российский ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022-м, в 2024-м падение продолжится, а небольшой рост - около одного процента - возможен в 2025 году.