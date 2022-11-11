Bloomberg: инфляция на Украине превзошла все ожидания

На Украине цены на продукты питания, включая яйца, овощи и фрукты, разогнали уровень инфляции до шестилетнего максимума 26,6% в годовом выражении. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Цены на продовольствие привели к росту годовой инфляции в октябре до шестилетнего максимума 26,6%, превысив оценки экономистов. Предприятиям, пострадавшим от российской спецоперации, грозит мрачное будущее», — говорится в материале.

Местные производители яиц и фермеры указали на сильные повреждения хозяйств из-за обострения конфликта в стране. Если разрушенные объекты не удастся восстановить, то ситуация с поголовьем кур может стать еще опаснее.

«Если мы не сможем обновить поголовье кур, в следующем году произойдет еще большая катастрофа. Яиц не будет», — предостерег владелец UkrLandFarming, одного из крупнейших производителей яиц в Европе, Олег Бахматюк.

Резкий рост среднегодовой инфляции на Украине вызван рядом факторов. Среди ключевых — логистические трудности, дефицит различных товаров и продуктов питания из-за обострения конфликта в стране и другие, говорится в статье.