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57 минут назад

Bloomberg: инфляция на Украине превзошла все ожидания и достигла шестилетнего максимума 26,6%

Газета.Ru

На Украине цены на продукты питания, включая яйца, овощи и фрукты, разогнали уровень инфляции до шестилетнего максимума 26,6% в годовом выражении. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: инфляция на Украине превзошла все ожидания
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Цены на продовольствие привели к росту годовой инфляции в октябре до шестилетнего максимума 26,6%, превысив оценки экономистов. Предприятиям, пострадавшим от российской спецоперации, грозит мрачное будущее», — говорится в материале.

Местные производители яиц и фермеры указали на сильные повреждения хозяйств из-за обострения конфликта в стране. Если разрушенные объекты не удастся восстановить, то ситуация с поголовьем кур может стать еще опаснее.

«Если мы не сможем обновить поголовье кур, в следующем году произойдет еще большая катастрофа. Яиц не будет», — предостерег владелец UkrLandFarming, одного из крупнейших производителей яиц в Европе, Олег Бахматюк.

Резкий рост среднегодовой инфляции на Украине вызван рядом факторов. Среди ключевых — логистические трудности, дефицит различных товаров и продуктов питания из-за обострения конфликта в стране и другие, говорится в статье.

10 ноября министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что продолжение веерных отключений электроэнергии в украинских городах может привести к еще большему сокращению ВВП по итогам года. В октябре ВВП страны сократился на 39%, а в период с августа по сентябрь — на 35%. Без оказания финансовой помощи со стороны западных государств Киеву будет трудно справиться с негативными последствиями роста цен на энергоносители.

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