Финразведка, ФНС и Центробанк вскрыли "ресторанную" схему ухода от налогов

Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) в ходе расследования раскрыли, что одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. В результате через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных, сообщает РБК.

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«Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России <....> Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — говорится в материале.

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Законный порядок зачисления денежных средств клиента ресторану предполагает зачисление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. Однако в выявленной схеме деньги перечислялись через терминал, принадлежащий третьим лицам. В настоящее время эту практику практически полностью удалось пресечь, уточнили в ЦБ.

«Это (перевод средств через «серые» терминалы — «Газета.Ru») позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц. В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено», — заявили в Центробанке.

По словам одного из источников, организаторы схемы открыли «шоурум», где желающие по предварительной договоренности могли «ознакомиться с оказываемыми услугами». В офисе, находящемся недалеко от станции метро «Проспект Мира», оформлялась аренда подменных касс, устанавливалось приложение по управлению скрытой выручкой и подписывались соглашения на теневой эквайринг.