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1 час назад

В Германии годовая инфляция в октябре достигла исторического рекорда в 10,4%

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Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла рекордных 10,4%.

В Германии инфляция достигла очередного рекорда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Уровень инфляции в октябре 2022 года составил +10,4%», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что объём экспорта Германии в Россию в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 52,9%, до €1,1 млрд.

Объём импорта из России за этот период снизился на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре в бюро сообщили, что годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда.

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