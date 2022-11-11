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1 час назад

Венгрия убеждена, что санкции ЕС против России вредят европейской экономике

ТАСС

Правительство Венгрии считает, что санкции Евросоюза, введенные против России из-за событий на Украине, не достигли своей цели и наносят вред европейской экономике. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Самарканде на встрече лидеров стран Организации тюркских государств.

Орбан: Санкции ЕС против России вредят европейской экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Своими санкциями Евросоюз стремился "ослабить Россию и принудить ее к миру, но происходит обратное", сказал глава венгерского правительства. По его словам, в результате этих шагов пострадала не российская, а европейская экономика, которая "стремительно движется к рецессии".

Орбан также посетовал на то, что ЕС все больше втягивается в конфликт на Украине, поставляя оружие Киеву и планируя начать в ближайшее время подготовку украинских военнослужащих. В связи с этим он высказался за урегулирование конфликта в соседней стране мирным дипломатическим путем.

Кроме того, премьер-министр Венгрии подтвердил намерение развивать активное политическое и экономическое сотрудничество со странами Организации тюркских государств. Венгрия имеет в ней статус наблюдателя.

"Экономическое сотрудничество вместо санкций!" - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Премьер добавил, что на саммите в Самарканде были достигнуты важные договоренности.

Экономика,Виктор Орбан,ЕС,
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