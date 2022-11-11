Орбан: Санкции ЕС против России вредят европейской экономике

Правительство Венгрии считает, что санкции Евросоюза, введенные против России из-за событий на Украине, не достигли своей цели и наносят вред европейской экономике. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Самарканде на встрече лидеров стран Организации тюркских государств.

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Своими санкциями Евросоюз стремился "ослабить Россию и принудить ее к миру, но происходит обратное", сказал глава венгерского правительства. По его словам, в результате этих шагов пострадала не российская, а европейская экономика, которая "стремительно движется к рецессии".

Орбан также посетовал на то, что ЕС все больше втягивается в конфликт на Украине, поставляя оружие Киеву и планируя начать в ближайшее время подготовку украинских военнослужащих. В связи с этим он высказался за урегулирование конфликта в соседней стране мирным дипломатическим путем.

Кроме того, премьер-министр Венгрии подтвердил намерение развивать активное политическое и экономическое сотрудничество со странами Организации тюркских государств. Венгрия имеет в ней статус наблюдателя.