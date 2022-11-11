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1 час назад

Эксперт оценил отказ США считать экономику России рыночной

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Решение Минторга США больше не считать российскую экономику рыночной не учитывает сложившихся реалий и ни на что радикально не влияет. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Этого решения США следовало ожидать. Если Соединенные Штаты включают кого-то в список стран с рыночной экономикой, то это означает, что по отношению к ним выстраивается соответствующая внешнеторговая политика, в том числе и со стороны международных организаций, которые регулируют внешнюю торговлю. Это, прежде всего, Всемирная торговая организация (ВТО), в известной мере Международный валютный фонд (МВФ) и так далее.

США, которые привыкли все решать в одностороннем порядке, выводят нас из этого списка, предполагая, что мы выпадаем из числа стран, которые пользуются наибольшим благоприятствованием во внешней торговле в рамках ВТО. Но дело в том, что в условиях санкций у нас, судя по всему, про ВТО уже все и так забыли. Если год назад различные события, касающиеся ВТО, были в первых строчках новостей, то сейчас многие не помнят, что такая организация вообще существует, что она что-то регулирует.

После 24 февраля нынешнего годы и мы, и весь мир находимся в другом глобальном экономическом контексте. То, считают ли нас в США страной с рыночной экономикой или нет, а также все американские рейтинги и «лейблы» для нас имеют факультативное значение, все это уже ни на что радикально не влияет. Мы уже находимся в другом режиме, в других экономических отношениях.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
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В сложившихся к настоящему моменту внешнеэкономических условиях решение США имеет для России нейтральное значение, отметил специалист.

«Решение можно считать экспертным, частным мнением США, не более того. Существенного воздействия на экономику оно не окажет. В Вашингтоне могут жонглировать терминами столько, сколько им хочется. Но сейчас уже другие правила игры, другой глобальный экономический контекст, и мнение США не учитывает сложившиеся реалии», - заключил собеседник «Рамблера».

Ранее Соединенные Штаты отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах, сообщало агентство Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это решение американцев «противоречащим логике».

Экономика,Михаил Беляев,Анатолий Антонов,Международный валютный фонд,ВТО,
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