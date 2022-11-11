Эксперт оценил отказ США считать экономику России рыночной

«Решение можно считать экспертным, частным мнением США, не более того. Существенного воздействия на экономику оно не окажет. В Вашингтоне могут жонглировать терминами столько, сколько им хочется. Но сейчас уже другие правила игры, другой глобальный экономический контекст, и мнение США не учитывает сложившиеся реалии», - заключил собеседник «Рамблера».