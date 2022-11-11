Эксперт оценил отказ США считать экономику России рыночной

Решение Минторга США больше не считать российскую экономику рыночной не учитывает сложившихся реалий и ни на что радикально не влияет. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
В сложившихся к настоящему моменту внешнеэкономических условиях решение США имеет для России нейтральное значение, отметил специалист.
«Решение можно считать экспертным, частным мнением США, не более того. Существенного воздействия на экономику оно не окажет. В Вашингтоне могут жонглировать терминами столько, сколько им хочется. Но сейчас уже другие правила игры, другой глобальный экономический контекст, и мнение США не учитывает сложившиеся реалии», - заключил собеседник «Рамблера».
Ранее Соединенные Штаты отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах, сообщало агентство Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это решение американцев «противоречащим логике».