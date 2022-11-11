Кремль ответил на отказ США считать экономику России рыночной

Решение США прекратить считать Россию в своих антидемпинговых процедурах рыночной экономикой является продолжением давления на Москву. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"На это можно смотреть только в одном ключе, как мне представляется, это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию, давления в области экономики, мы знаем многочисленные санкции и так далее", - сказал он, отвечая на соответств

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"Вместе с этим мы видим растущее понимание, в меньшей степени в Америке, в больше степени в Европе, растущее понимание того, что эти санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику, но вносят изрядную турбулентность в экономику, прежде всего европейскую. То есть американцы резистентны, хотя тоже страдают от инфляции из-за хаоса на энергетическом рынке, - подчеркнул Песков. - Это один из шагов в продолжение вот этой вот на самом деле деструктивной линии, которая никоим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках".

Отвечая на вопрос журналистов, не опасается ли Москва, что внешнеторговые партнеры РФ могут последовать примеру США, представитель Кремля отметил, что "есть партнеры, которые заинтересованы в росте [торгового взаимодействия с РФ], потому что это приносит изрядную выгоду для их национальных экономик".

Песков добавил, что в данном случае "вакуума не бывает".

"Там, где он зарождается, он заполняется другими направлениями, другими странами. Этот период трансформации сейчас происходит. Сейчас отрастают такие новые нервные окончания в экономике. На это, конечно, потребуется какое-то время. Но есть те, кто не тяготеют к взаимодействию с нами, есть те, кто проявляют растущую заинтересованность", - указал пресс-секретарь президента РФ.