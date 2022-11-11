МВФ начал переговоры с Украиной по многомиллиардной помощи

Представители Международного валютного фонда приступили к переговорам с властями Украины о запрошенной ими многомиллиардной помощи. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает ТАСС.
В МВФ отметили, что переговоры начались сегодня под руководством главы миссии фонда на Украине Гэвина Грея.
«Переговоры ведутся с украинскими властями в ответ на их просьбу о мониторинге программы с участием исполнительного совета, на основе итогов встреч, состоявшихся в прошлом месяце в австрийской Вене», - пояснили в Международном валютном фонде.
Там также отметили, что обсуждение проводится в онлайн-формате.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стране была оказана очередная финансовая помощь со стороны Европейского союза. По его словам, речь идет о макрофинансовой поддержке в размере двух миллиардов евро. На Украине планируют направить эти деньги на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах.