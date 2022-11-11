МВФ начал переговоры с Украиной по многомиллиардной помощи

Представители Международного валютного фонда приступили к переговорам с властями Украины о запрошенной ими многомиллиардной помощи. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает ТАСС.

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В МВФ отметили, что переговоры начались сегодня под руководством главы миссии фонда на Украине Гэвина Грея.

«Переговоры ведутся с украинскими властями в ответ на их просьбу о мониторинге программы с участием исполнительного совета, на основе итогов встреч, состоявшихся в прошлом месяце в австрийской Вене», - пояснили в Международном валютном фонде.

Там также отметили, что обсуждение проводится в онлайн-формате.