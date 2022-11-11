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28 минут назад

Риши Сунак урежет госрасходы для покрытия дефицита бюджета

Национальная Служба Новостей

Глава британского правительства Риши Сунак принял решение ликвидировать многомиллиардную дыру в бюджете Великобритании путем жесткой экономии. Так, премьер-министр собирается существенно снизить государственные траты, в частности, финансирование образовательных учреждений, полиции, муниципалитетов и транспорта. Об этом сообщила газета The Times.

Сунак урежет госрасходы для покрытия дефицита бюджета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, также будут сокращены бюджеты министерств внутренних дел и юстиции. Сунак совместно с британским министром финансов Джереми Хантом стремятся добиться замедления темпов роста госрасходов после 2025 года с планируемых 3,7% до 1%. Так новый премьер-министр собирается к 2027-2028 годам свести к нулю дефицит бюджета размером 55 млрд фунтов (более $62 млрд). Экономия составит 25 миллиардов фунтов ($28 млрд) ежегодно.

Ранее британцев возмутило решение Сунака повысить налоги. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Экономика,Риши Сунак,
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