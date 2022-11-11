В поведении энергокомпаний нашли угрозу европейской экономике

Европейский центральный банк (ЕЦБ) нашел угрозу для экономики в поведении европейских энергетических компаний из-за их решения использовать производные финансовые инструменты (деривативы) для защиты от колебания цен на энергоресурсы. Об этом пишет Reuters.

Поводом для первого крупного расследования ЕЦБ использования деривативов энергокомпаниями стала ситуация с немецкой Uniper, которая сейчас проходит процедуру национализации из-за убытков в размере 40 миллиардов евро за девять месяцев года в связи с прекращением поставок российского газа. Она, как и другие компании в отрасли, использовала деривативы для хеджирования рисков на десятки миллиардов евро, что в разы превышало стоимость фактически проданных энергоресурсов.

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Дериватив — договор, по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Можно предположить, что речь идет о таких видах деривативов, как фьючерсы или маржируемый опцион, поскольку источники агентства говорят о гарантийном обеспечении, наличие которого характерно именно для этих инструментов.

Денежное обеспечение необходимо для гарантии, что фьючерсные или опционные сделки не сорвутся из-за ценовых колебаний. Если эти колебания будут слишком сильными, одной из сторон может не хватить уже имеющегося обеспечения, а значит, его не хватит и брокеру для исполнения обязательств перед биржей. Поскольку брокерами часто выступают именно банки, существует риск, что они начнут нести убытки из-за роста торговли деривативами со стороны энергокомпаний. В этом случае неизбежно вмешательство центробанков, которые вынуждены будут предоставлять финансовым организациям ликвидность.

ЕЦБ беспокоит, что энергокомпании де-факто выступали в роли трейдеров, торгуя деривативами. При этом за ними не осуществлялось должного надзора, как в случае с банками, которые обязаны хранить резервы на возможные потери. В свою очередь федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) подчеркнуло, что любая из компаний, которая осуществляет подобную деятельность без соответствующей финансовой лицензии, нарушает закон.

Reuters отмечает, что многие политики в Брюсселе предлагают распространить жесткие правила контроля, применяемые к банкам, на энергетические компании, торгующие деривативами, чтобы выявлять спекулятивную торговлю. Таким образом власти хотят предотвратить «распространение рисков из реальной экономики на финансовый сектор».