Оценено влияние США на Евросоюз в вопросе принятия санкций против РФ

Экономист и политолог, директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с "Рамблером" прокомментировал сообщения о готовности Евросоюза ввести новые антироссийские санкции до конца года и оценил роль США при принятии соответствующих решений в Европе.
Соответствующая политика реализуется при помощи жесткого американского контроля над коррумпированной еврократией и партийной номенклатурой, отметил специалист.
"Американцы долгое время подкупали партийную номенклатуру, выращивали и продвигали кадры. В итоге мы получили таких персонажей, как [канцлер ФРГ] Олаф Шольц и [министр иностранных дел ФРГ] Анналена Бербок, которые абсолютно не чествительны ни к проблемам экономики Германии, ни к проблемам населения страны. Бербок даже заявила, что ей наплевать на мнение жителей Германии, потому что нужно помогать киевскому режиму. Вот ее логика", — рассказал Колташов.
По его словам, теперь не следует строить иллюзий по поводу того, что не будут вводиться санкции, затрагивающие "жизненно важные артерии экономики Европейского союза".
"Это могут сделать. Эти люди в значительной мере уже совершили самоубийство европейской экономики. Потому что по уму им не стоило вводить вообще никаких санкций, кроме каких-то персональных, декоративных. Но вскрылась такая зависимость европейской политической системы от Белого дома, какую даже вообразить было трудно. Она оказалась тотальной. И в результате новые пакеты санкций возможны", - подчеркнул аналитик.
Новые санкции в отношении РФ могут включать в себя отказ от российской трубопроводной нефти, ограничения объема ее поставок, попытки навязать на нее цены, добавил Колташов.
"Также могут быть попытки управления объемами или навязывания цены на природный газ, который все еще поступает из России через Украину... Мы должны быть готовы к тому, что торговая политика ЕС останется безумной: они будут покупать нефть у Индии, но не у России", — сказал он.
Экономист добавил, что на фоне введения санкций в энергетической сфере России следует быть готовой к переброске больших объемов грузов танкерами в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а также развивать транспортную инфраструктуру Сибири.
"Цистернами с нефтью забиты Транссиб и БАМ. Пропускная способность на пределе, потому что там нет трубопроводов, а они нужны, и там нет дублирующих веток. Нам нужно разворачивать строительство, чтобы увеличить пропускную способность наших сибирских наземных маршрутов", — заключил эксперт.
Ранее высокопоставленный источник в ЕС заявил журналистам в Брюсселе о том, что новые санкции Евросоюза против России могут утвердить до конца года. Он подчеркнул, что в настоящее время над ними работают, при этом в понедельник, 14 ноября, на заседании глав МИД ЕС принятия соответствующих решений не планируется.