Оценено влияние США на Евросоюз в вопросе принятия санкций против РФ

Экономист и политолог, директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с "Рамблером" прокомментировал сообщения о готовности Евросоюза ввести новые антироссийские санкции до конца года и оценил роль США при принятии соответствующих решений в Европе.





Мы привыкли думать, что Европейский союз как экономика нуждается в наших энергоресурсах, что без них он не выживает. И это абсолютно верное положение, но в нем есть только одна червоточина, которая состоит в том, что ЕС абсолютно не самостоятелен. И задача, которая там решается при помощи санкций, не сводится к тому, чтобы нанести ущерб нашей экономике с каким-то дальним прицелом. Она состоит в том, чтобы нанести максимальный ущерб европейской промышленности и сельскому хозяйству, чтобы расчистить путь американским предприятиям, чтобы многие структуры и технологии выбить из ЕС, загнать на их место представителей США. Крупная компания химико-фармацевтическая Bayer и Баварский моторный завод (BMW) - это два примера известных всем экономических структур, которые перекочевывают в Соединенные Штаты. Эти концерны станут американскими фирмами. Российская экономика, конечно, понесла потери от незаконных торговых и прочих ограничений, которые были введены, прежде всего, Евросоюзом. Там называют это санкциями, но мы знаем, что вводить санкции имеет право только Организация Объединенных Наций (ООН), а она ничего не вводила. Так что это даже не санкции. И они незаконны, потому что противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), а также законам стран, которые их вводили. Они не демократичны, потому что никаких настоящих демократических процедур [при введении ограничительных мер] не было. Все это верхушечно решалось, и европейские нации не спрашивали. И нужно приготовиться к тому, что дальнейшие меры будут касаться, по всей видимости, энергоресурсов.Мы привыкли думать, что Европейский союз как экономика нуждается в наших энергоресурсах, что без них он не выживает. И это абсолютно верное положение, но в нем есть только одна червоточина, которая состоит в том, что ЕС абсолютно не самостоятелен. И задача, которая там решается при помощи санкций, не сводится к тому, чтобы нанести ущерб нашей экономике с каким-то дальним прицелом. Она состоит в том, чтобы нанести максимальный ущерб европейской промышленности и сельскому хозяйству, чтобы расчистить путь американским предприятиям, чтобы многие структуры и технологии выбить из ЕС, загнать на их место представителей США. Крупная компания химико-фармацевтическая Bayer и Баварский моторный завод (BMW) - это два примера известных всем экономических структур, которые перекочевывают в Соединенные Штаты. Эти концерны станут американскими фирмами. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

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Соответствующая политика реализуется при помощи жесткого американского контроля над коррумпированной еврократией и партийной номенклатурой, отметил специалист.

"Американцы долгое время подкупали партийную номенклатуру, выращивали и продвигали кадры. В итоге мы получили таких персонажей, как [канцлер ФРГ] Олаф Шольц и [министр иностранных дел ФРГ] Анналена Бербок, которые абсолютно не чествительны ни к проблемам экономики Германии, ни к проблемам населения страны. Бербок даже заявила, что ей наплевать на мнение жителей Германии, потому что нужно помогать киевскому режиму. Вот ее логика", — рассказал Колташов.

По его словам, теперь не следует строить иллюзий по поводу того, что не будут вводиться санкции, затрагивающие "жизненно важные артерии экономики Европейского союза".

"Это могут сделать. Эти люди в значительной мере уже совершили самоубийство европейской экономики. Потому что по уму им не стоило вводить вообще никаких санкций, кроме каких-то персональных, декоративных. Но вскрылась такая зависимость европейской политической системы от Белого дома, какую даже вообразить было трудно. Она оказалась тотальной. И в результате новые пакеты санкций возможны", - подчеркнул аналитик.

Новые санкции в отношении РФ могут включать в себя отказ от российской трубопроводной нефти, ограничения объема ее поставок, попытки навязать на нее цены, добавил Колташов.

"Также могут быть попытки управления объемами или навязывания цены на природный газ, который все еще поступает из России через Украину... Мы должны быть готовы к тому, что торговая политика ЕС останется безумной: они будут покупать нефть у Индии, но не у России", — сказал он.

Экономист добавил, что на фоне введения санкций в энергетической сфере России следует быть готовой к переброске больших объемов грузов танкерами в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а также развивать транспортную инфраструктуру Сибири.

"Цистернами с нефтью забиты Транссиб и БАМ. Пропускная способность на пределе, потому что там нет трубопроводов, а они нужны, и там нет дублирующих веток. Нам нужно разворачивать строительство, чтобы увеличить пропускную способность наших сибирских наземных маршрутов", — заключил эксперт.