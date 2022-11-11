Стало известно, кто заменил Россию в поставках газа Евросоюзу

Из последнего экономического прогноза Еврокомиссии следует, что Евросоюз заменил значительную долю российского газа импортом сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщает ПРАЙМ.

«Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ», – сказано в документе.

Уточняется, что поставки газа из России значительно сократились и теперь составляют лишь небольшую часть от уровня прошлого года. Так, газ из России в октябре 2022 года составил лишь около 7% от всего импорта Евросоюза. В прошлые годы это число находилось на уровне примерно 40%.

В прогнозе также указано, что объемы по другим трубопроводным маршрутам остаются стабильными. При этом высокие цены на газ в Евросоюзе сделали эту сферу привлекательным рынком для экспортеров СПГ. Основным поставщиком топлива в данный момент является США.