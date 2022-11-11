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1 час назад

Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"

Елена Прошина

Во время форума Finopolis глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «будущее как никогда туманно». Об этом сообщает РИА «Новости».

Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление Набиуллина сделала во время представления собравшимся председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова.

«Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», – сказала она.

Греф и Набиуллина обменялись колкостями

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня «определяется будущее мирового порядка».

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