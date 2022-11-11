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1 час назад

Москва отреагировала на отзыв США у РФ статуса страны с рыночной экономикой

News.ru

Решение минторга США отозвать у России статус страны с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процедур является предвзятым и сугубо политическим, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Минэкономразвития РФ. В российском ведомстве не исключили, что будут задействованы процедуры разрешения споров.

Москва отреагировала на отзыв США у РФ статуса страны с рыночной экономикой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это предвзятое и сугубо политическое решение. Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США, — подчеркнули в Минэкономразвития.

В Министерстве торговли США ранее сообщили о том, что американские власти приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной. Причиной названо «широкое вмешательство» властей РФ в ценообразование и другие процессы. По мнению чиновников, теперь удастся в полную силу применять в отношении Москвы антидемпинговое законодательство, а также снизить давление на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ США считать Россию страной с рыночной экономикой — это давление на Москву. Такие шаги не ведут к стабилизацию мировых рынков и продолжают деструктивную линию, считает он.

Экономика,Дмитрий Песков,Минэкономразвития,
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