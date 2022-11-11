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1 час назад

Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны

News.ru

Для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры Украине необходимо около $203 млн. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства. Он также сообщил, что в стране будут продолжаться плановые отключения электричества. Слова главы украинского кабмина приводит РИА Новости.

Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны
Фото: kmu.gov.uakmu.gov.ua

На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 миллиарда гривен ($68 млн). На приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 миллиардов гривен ($135 млн), — сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что плановые отключения электричества в стране продолжатся. В октябре они затронули более 9 млн граждан.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвинила украинские спецслужбы. В дальнейшем ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины продолжились.

Экономика,Денис Шмыгаль,Владимир Путин,Правительство Украины,
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