Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны

Для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры Украине необходимо около $203 млн. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства. Он также сообщил, что в стране будут продолжаться плановые отключения электричества. Слова главы украинского кабмина приводит РИА Новости.

Фото: kmu.gov.ua kmu.gov.ua

На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 миллиарда гривен ($68 млн). На приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 миллиардов гривен ($135 млн), — сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что плановые отключения электричества в стране продолжатся. В октябре они затронули более 9 млн граждан.