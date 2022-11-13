Россиянам сказали, что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2023 году

Ставки по вкладам зависят от спроса на денежные средства, сообщает KONKURENT.RU.
Об этом заявил руководитель Сбербанка Герман Греф. При этом Греф уверен, что уже в 2023 г. у финансовых организаций России будет наблюдаться дефицит ликвидности.
Кроме того, Греф полагает, что уже в 2023 г. Центробанк продолжит снижать ключевую ставку.
«Мне кажется, что в следующем году ставки Центральный банк может двигать вниз», - заявил глава Сбера изданию «Коммерсант».
Также Греф отметил, что в следующем году будет отмечаться и снижение инфляции.