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1 час назад

Россиянам сказали, что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2023 году

Konkurent.ru

Ставки по вкладам зависят от спроса на денежные средства, сообщает KONKURENT.RU.

Россиянам сказали, что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2023 году
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Об этом заявил руководитель Сбербанка Герман Греф. При этом Греф уверен, что уже в 2023 г. у финансовых организаций России будет наблюдаться дефицит ликвидности.

Кроме того, Греф полагает, что уже в 2023 г. Центробанк продолжит снижать ключевую ставку.

«Мне кажется, что в следующем году ставки Центральный банк может двигать вниз», - заявил глава Сбера изданию «Коммерсант».

Также Греф отметил, что в следующем году будет отмечаться и снижение инфляции.

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