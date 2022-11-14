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1 час назад

Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к установлению потолка цен на нефть из России

RT на русскомиещё 1

Европейский союз готов начать принимать усилия по установлению потолка цен на нефть из России, заявила на саммите G20 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС заявил о готовности ввести потолок цен на нефть из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы установили все нужные инструменты в Европейском союзе», — цитирует европейскую чиновницу Bloomberg.

По её словам, важно не только, «чтобы военная казна России иссякла», но и чтобы «многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен».

Уровень потолка цен пока не определён, добавила она.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Вице-премьер Александр Новак также предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

Экономика,Цена на нефть,Александр Новак,Владимир Путин,Казначейство США,Еврокомиссия,ЕС,
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