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54 минуты назад

Глава МВФ предупредила об опасности новой холодной войны

Lenta.ru

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила об опасности новой холодной войны, которая может начаться между США и Китаем. В интервью изданию газете The Washington Post она раскрыла причины своих опасений и поделилась мнением относительно происходящих в мировой экономике процессов.

Глава МВФ предупредила об опасности новой холодной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Георгиевой, продолжающиеся усилия США и Европы по перестройке глобальных цепочек поставок имеют смысл только в том случае, если они направлены на устранение зависимости от одного поставщика, которая сыграла злую шутку с человечеством во время пандемии коронавируса.

Но если две державы воздвигнут новые торговые барьеры, чтобы «получить преимущество в своем геополитическом соперничестве», они, как сказала глава МВФ, могут запустить разрушительный цикл, который «нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам, оставив богатых невредимыми».

«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики. Возможно, мы с закрытыми глазами входим в мир, который окажется куда более бедным и куда менее безопасным, — констатировала Георгиева. — Я пережила первую холодную войну по другую сторону "железного занавеса". И начать вторую холодную войну ради еще одного поколения… очень безответственно».

Ранее главы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс и Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сошлись в своих предсказаниях будущего мировой экономики. Они оба предсказывают, что в будущем году ее ждет рецессия.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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