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17 минут назад

Глава МВФ на G20 призвала к устранению торговых барьеров, облегчению долгового бремени

ТАССиещё 2

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во вторник на саммите Группы двадцати (G20) на Бали призвала к устранению торговых барьеров, облегчению долгового бремени бедных стран.

Глава МВФ на G20 призвала к устранению торговых барьеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, мировая экономика переживает непростые времена на фоне пандемии, ситуации на Украине и "климатических катаклизмов на всех континентах".

"Это привело к росту цен и ужесточению финансовых условий. Это тяжело для всех, но особенно для государств с формирующимся рынком и развивающихся стран", - говорится в речи Георгиевой, распространенной пресс-службой МВФ.

Как подчеркнула Георгиева, "345 млн человек страдают от продовольственного кризиса".

"И это то, где G20 может сделать так много для изменения перспектив мировой экономики. Во-первых, позволяя торговле делать свою работу. Устранение барьеров, особенно для продовольствия и удобрений, может иметь большое значение для облегчения страданий сотен миллионов людей. Мы не должны допустить, чтобы протекционизм укоренился, а мир раскололся на отдельные блоки", - призвала директор-распорядитель МВФ.

"Второе - это долг. Это сложная задача для всех после ковида, но для 25% стран с формирующимся рынком и 60% стран с низким уровнем дохода это (долговое бремя - прим. ТАСС) подрывает их способность решать проблемы продовольственной и энергетической безопасности", - продолжила она.

Помимо этого, глава МВФ призвала увеличивать инвестиции в "устойчивое к изменению климату сельское хозяйство и развитие низкоуглеродных" технологий.

Экономика,Валютные войны,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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