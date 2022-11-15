Глава МВФ на G20 призвала к устранению торговых барьеров

"И это то, где G20 может сделать так много для изменения перспектив мировой экономики. Во-первых, позволяя торговле делать свою работу. Устранение барьеров, особенно для продовольствия и удобрений, может иметь большое значение для облегчения страданий сотен миллионов людей. Мы не должны допустить, чтобы протекционизм укоренился, а мир раскололся на отдельные блоки", - призвала директор-распорядитель МВФ.