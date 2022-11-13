В МВФ предупредили о риске возникновения новой холодной войны

Противостояние КНР и США разделило мировое сообщество на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую «холодную войну», заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Об этом пишет The Washington Post.

Георгиева подчеркнула, что новые торговые барьеры между государствами с высокой долей вероятности запустят разрушительный цикл, который причинит ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам.

Директор МВФ призналась, что ее настораживает растущая фрагментация мировой экономики. По ее оценке, люди в ближнесрочной перспективе могут «оказаться в более бедном и небезопасном мире».

Георгиева отметила, что хорошо помнит первую холодную войну. По ее мнению, крупным державам не следует начинать вторую, это «безответственная задумка».