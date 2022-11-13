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10 минут назад

В МВФ предупредили о риске возникновения новой холодной войны

Илья Родин

Противостояние КНР и США разделило мировое сообщество на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую «холодную войну», заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Об этом пишет The Washington Post.

В МВФ предупредили о риске возникновения новой холодной войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Георгиева подчеркнула, что новые торговые барьеры между государствами с высокой долей вероятности запустят разрушительный цикл, который причинит ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам.

Директор МВФ призналась, что ее настораживает растущая фрагментация мировой экономики. По ее оценке, люди в ближнесрочной перспективе могут «оказаться в более бедном и небезопасном мире».

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Георгиева отметила, что хорошо помнит первую холодную войну. По ее мнению, крупным державам не следует начинать вторую, это «безответственная задумка».

По данным газеты, в случае разделения на блоки, сокращение мировой экономики может достичь 1,5%, что составит $1,4 трлн в годовом исчислении.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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