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1 час назад

Лавров заявил, что газовый хаб в Турции компенсирует потери по «Северным потокам»

Газета.Ruиещё 3

Министр иностранных дел Турции Сергей Лавров в ходе саммита «Группы двадцати» в Индонезии заявил, что создаваемый в настоящее время в Турции газовый хаб компенсирует объемы транзита, которые были потеряны в результате взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает РИА Новости.

Лавров: Газовый хаб в Турции компенсирует потери по «Севпотокам»
Фото: 

Президент России Владимир Путин предложил организовать газовый хаб в Турции после истории с диверсией на трубопроводах системы «Северный поток». Проект пока обсуждается.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в начале декабря планирует обсудить с лидерами Азербайджана и Туркменистана проект предложенного Россией «газового хаба».

Эрдоган также заявлял, что местом создания газового хаба в рамках договоренности Турции и России будет Тракье. По его словам, восточная часть области Фракия является самым удобным для этих целей.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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