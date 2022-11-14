РЖД попросили Казахстан снизить тариф на перевозку зерна

"Российские железные дороги" (РЖД) предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. Об этом сообщают "Ведомости" в понедельник со ссылкой на источник в вагонном операторе, который присутствовал 8 ноября на закрытой встрече менеджеров РЖД с депутатами "Единой России".

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В пресс-службе РЖД подтвердили, что "ведут диалог" по этому вопросу с "Казахстанскими железными дорогами" (компания "Казахстан темир жолы", КТЖ) совместно с руководством Омской, Оренбургской и Новосибирской областей России. Письмо было направлено казахстанской стороне в сентябре, пишут "Ведомости", ссылаясь на слова представителя монополии. Газета направила запросы в КТЖ и минтранс Казахстана.

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Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечает, что везти через Казахстан зерно сейчас "экономически нецелесообразно".

"Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна", - констатировал он.

По данным РЖД, стоимость перевозки 1 тонны зерна по территории Казахстана на расстояние около 2 000 км составляет порядка 2 500 рублей против примерно 1 300 рублей внутри России. Фактический разрыв еще больше, подчеркивает собеседник "Ведомостей" в компании - операторе вагонов. Необходимость переориентации на казахстанское направление представитель РЖД объясняет тем, что "в условиях санкционного давления и изменяющейся структуры экспортных грузопотоков компания формирует новые маршруты и условия доставки грузов", добавляют "Ведомости".

По словам источника в операторской компании, тарифная политика Казахстана "оказывает существенное влияние на возникновение выпадающих объемов экспорта" из России в Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Китай и Афганистан. По его мнению, выравнивание тарифов позволило бы поддержать экспорт российских производителей сельхозпродукции в условиях санкций. Снижение тарифа компенсировалось бы увеличением объемов перевозки грузов, считает он.

Об участии России в зерновой сделке

2 ноября Минобороны РФ сообщило, что Россия возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Там отметили, что это произошло благодаря посредничеству ООН и Турции. Как подчеркнули в министерстве, украинская сторона официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями зерновой сделки и связанным с ней положением о Специальном координационном центре.