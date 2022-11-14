Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике

Прекращение конфликта вокруг Украины это лучшее, что можно сделать для помощи мировой экономике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен .

«Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — заявила министр на встрече с коллегой из Франции Бруно Ле Мером.

Йеллен сообщила о совместной работе Вашингтона и Парижа над помощью Киеву и «привлечением РФ к ответственности». Речь идет о содействии Украине в сфере безопасности, поддержке бюджета бывшей советской республики, а также ограничениях в отношении Москвы.

Министр финансов США напомнила, что в настоящее время ведется работа с членами G7 над ограничением стоимости российской нефти. Йеллен отметила, что эта мера должна быть введена в начале декабря. Как ожидается, после этого мировые цены на энергоносители пойдут вниз. Кроме того, это ограничит доходы России, которые «мог бы использовать Кремль для финансирования этой войны».