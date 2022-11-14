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1 час назад

В США считают, что введение потолка цен на российскую нефть принесет выгоду КНР и Индии

ТАССиещё 5

Ограничение цен на российскую нефть будет выгодным для Китая, Индии и других стран, которые ее закупают. Такую точку зрения, как пишет агентство Reuters, министр финансов США Джанет Йеллен выразила в понедельник, общаясь с журналистами на Бали на полях мероприятий в рамках индонезийского председательства в Группе двадцати.

В США заявили о выгоде потолка цен на нефть из РФ для двух стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы считаем, что ограничение цен - это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти", - заявила она.

По сведениям агентства, глава Минфина США отметила, что эта мера даст Китаю, а также другим странам больше рычагов влияния для достижения договоренностей о закупке нефти из РФ по более низкой цене. Йеллен отметила, что покупка Китаем российской нефти "в полной мере" соответствует стремлению Запада сохранить ее на мировом рынке.

В Кремле оценили установление потолка цен на нефть

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в октябре на форуме "Российская энергетическая неделя", заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

Экономика,Джанет Йеллен,Владимир Путин,Казначейство США,
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