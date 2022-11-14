В США заявили о выгоде потолка цен на нефть из РФ для двух стран

Ограничение цен на российскую нефть будет выгодным для Китая, Индии и других стран, которые ее закупают. Такую точку зрения, как пишет агентство Reuters, министр финансов США Джанет Йеллен выразила в понедельник, общаясь с журналистами на Бали на полях мероприятий в рамках индонезийского председательства в Группе двадцати.

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"Мы считаем, что ограничение цен - это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти", - заявила она.

По сведениям агентства, глава Минфина США отметила, что эта мера даст Китаю, а также другим странам больше рычагов влияния для достижения договоренностей о закупке нефти из РФ по более низкой цене. Йеллен отметила, что покупка Китаем российской нефти "в полной мере" соответствует стремлению Запада сохранить ее на мировом рынке.

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией.