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1 час назад

МВФ предрек мировой экономике мрачные перспективы

Лера Букина

В исследовательском отделе Международного валютного фонда сообщили о наличии нескольких факторов, сигнализирующих об ухудшении перспектив мировой экономики.

МВФ предрек мировой экономике мрачные перспективы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что еще месяц назад прогноз был менее мрачным. Тогда фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7%. В октябре МВФ оценил, что потери мировой экономики к 2026 году могут достигнуть $4 трлн.

Риск реализации негативного сценария возник из-за уменьшения индекса деловой активности в странах G20 в последние месяцы. Снижение показателя в прошлом месяце зафиксировано почти во всех развитых странах. В список не входят Япония и США.

Путин пообещал снижение инфляции

Среди ключевых вызовов для мировой экономики – высокий уровень инфляции в ряде государств, низкие темпы роста в КНР в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии и ситуация вокруг Украины (ухудшение продовольственной безопасности и энергокризис из-за санкций).

В МВФ отмечают, что проблемы на рынке «огромны». Там добавляют, что ослабление экономических показателей указывает на то, что в мире ожидаются новые вызовы. Страны будут придерживаться курса по ужесточению налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики для того, чтобы снизить инфляцию, полагают в фонде. По большей части это коснется сектора недвижимости.

Вместе с тем оценка динамики российской экономики в текущем году улучшилась. Она может упасть не на 6%, как ожидалось ранее, а на 3,4%.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что помочь мировой экономике может лишь прекращение конфликта на Украине.

Экономика,Джанет Йеллен,Владимир Путин,Международный валютный фонд,
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