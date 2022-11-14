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44 минуты назад

Украина обратилась к Австралии за углем и генераторами

Lenta.ruиещё 2

Украина попросила у Австралии уголь, электрогенераторы и трансформаторы из-за повреждения критической инфраструктуры, сообщает австралийский телеканал ABC.

Украина обратилась к Австралии за углем и генераторами
Фото: ТАССТАСС

По словам посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, которые приводит телеканал, «гуманитарная ситуация» в стране стала «катастрофической» в минувшие выходные, когда многочисленные ракетные удары поразили около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.

«Это привело к отключениям электроэнергии по всей Украине и большим проблемам с отоплением, водоснабжением и утилизацией отходов», — сказал Мирошниченко.

Он также назвал Австралию «великой инженерной страной» и связал с этим просьбу поставить Киеву генераторы электроэнергии и трансформаторы.

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