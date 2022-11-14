В Австрии назвали санкции против РФ причиной роста инфляции в стране

Присоединение Австрии к санкциям Евросоюза против России стало одной из основных причин роста инфляции в стране, заявил глава оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль, слова которого приводит газета Kronen Zeitung.

Как отметил Кикль, рост инфляции в значительной степени был спровоцирован тем, что Австрия вступила в экономическую войну против России в энергетическом секторе. По его словам, это привело к тому, что миллионы людей в стране теперь вынуждены бороться за выживание и больше не знают, как они могут позволить себе приобретать повседневные вещи.

Евросоюз утвердил уже восемь пакетов санкционных мер против России с начала специальной военной операции РФ на Украине. Австрия присоединилась к ним, выполняя свои обязательства в качестве члена ЕС.

В этом году инфляция в Австрии растет рекордными темпами: показатель роста потребительских цен по итогам июня вырос до 8,7% и достиг максимума за последние 47 лет.