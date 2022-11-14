ЕС приготовился работать над введением потолка цен на российскую нефть

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bloomberg заявила, что ЕС готов работать над введением потолка цен на российскую нефть.
Стоит отметить, что идея введения верхнего ограничения цены на энергоносители из России неоднократно озвучивалась политиками различного уровня на Западе, но дальше громких заявлений указанные планы так и не дошли.
Со своей стороны, исполнительный директор Европейского Союза ранее констатировал невозможность установления потолка цен на газ, который в то же время не повлияет на долгосрочные контракты или надежность поставок.
"Мы определились со всеми необходимыми инструментами внутри Евросоюза", - пояснила глава ЕК.
При этом, по словам фон дер Ляйен, решения по поводу конкретного уровня цен пока нет.
Российские власти, в свою очередь, заявили, что не станут поставлять нефть странам, которые введут потолок цен. По словам вице-премьера Александра Новака, подобные ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты.