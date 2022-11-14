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1 час назад

Глава Еврокомиссии заявила о готовности Европы работать над введением потолка цен на российскую нефть

Российская Газета

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bloomberg заявила, что ЕС готов работать над введением потолка цен на российскую нефть.

ЕС приготовился работать над введением потолка цен на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

Стоит отметить, что идея введения верхнего ограничения цены на энергоносители из России неоднократно озвучивалась политиками различного уровня на Западе, но дальше громких заявлений указанные планы так и не дошли.

Со своей стороны, исполнительный директор Европейского Союза ранее констатировал невозможность установления потолка цен на газ, который в то же время не повлияет на долгосрочные контракты или надежность поставок.

"Мы определились со всеми необходимыми инструментами внутри Евросоюза", - пояснила глава ЕК.

При этом, по словам фон дер Ляйен, решения по поводу конкретного уровня цен пока нет.

Российские власти, в свою очередь, заявили, что не станут поставлять нефть странам, которые введут потолок цен. По словам вице-премьера Александра Новака, подобные ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты.

Экономика,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,
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