ЕС приготовился работать над введением потолка цен на российскую нефть

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bloomberg заявила, что ЕС готов работать над введением потолка цен на российскую нефть.

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Стоит отметить, что идея введения верхнего ограничения цены на энергоносители из России неоднократно озвучивалась политиками различного уровня на Западе, но дальше громких заявлений указанные планы так и не дошли.

Со своей стороны, исполнительный директор Европейского Союза ранее констатировал невозможность установления потолка цен на газ, который в то же время не повлияет на долгосрочные контракты или надежность поставок.

"Мы определились со всеми необходимыми инструментами внутри Евросоюза", - пояснила глава ЕК.

При этом, по словам фон дер Ляйен, решения по поводу конкретного уровня цен пока нет.