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56 минут назад

Центробанк констатировал замедление инфляции в России

Lenta.ruиещё 3

Годовая инфляция в России в октябре замедлилась до 12,63 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Центробанк констатировал замедление инфляции в России
Фото: ТАССТАСС

По прогнозу регулятора, благодаря денежно-кредитной политике в 2023 году инфляция снизится до 5-7 процентов, а в 2024 — до 4 процентов.

Потребительские цены выросли за месяц на 0,18 процента, отметили в Банке России. Там пояснили, что с поправкой на сезонность их прирост по сравнению с сентябрем уменьшился до 0,13 процента.

«Непродовольственные товары подешевели из-за снижения склонности домохозяйств к потреблению. Цены ряда продуктов питания снизились благодаря расширению предложения», — сообщили в регуляторе.

В то же время, услуги подорожали, в том числе из-за разовых факторов на рынке пассажирских перевозок.

Экономика,Банк России,
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