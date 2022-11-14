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14 ноября

Миллиардер Безос призвал «готовиться к худшему»

Газета.Ru

Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос предупредил, что в США надвигается рецессия, и посоветовал человечеству накапливать наличные на случай спада в мировой экономике. Об этом предприниматель заявил в эфире телеканала CNN.

«Экономика сейчас выглядит не особо хорошо. Вы это видите и сами — увольнения происходят во многих секторах экономики», — отметил он.

Безос рекомендовал отложить крупные покупки, такие как новые телевизоры, холодильники и автомобили, учитывая риск ухудшения экономических условий.

Он предложил владельцам малого бизнеса подумать о том, чтобы отложить инвестиции в новое оборудование и вместо этого накопить денежные резервы.

«Учитывайте столько рисков, сколько сможете. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему», — резюмировал Безос.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что спад темпов экономического роста в экономике США может продлиться вплоть до весны 2024 года.

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