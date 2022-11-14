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14 ноября

Reuters: Китай сократил закупки нефти из России

Елена Прошина

Китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки российской нефти с поставкой в декабре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Китай сократил закупки нефти из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, в ноябре Китай приобрел всего «пять или семь» партий российской нефти марки ESPO, тогда как обычно РФ экспортирует в страну порядка 30 партий в месяц. Кроме того, по словам источников Reuters, предприятия КНР оплатили поставки топлива с «более низкой премией», чем две недели назад.

«В последний раз сообщалось о сделках на уровне от 1,70 до 1,90 доллара за баррель. При этом две недели назад премии составляли около 2,70 долларов за баррель», — говорится в тексте.

В Reuters считают, что сокращение Китаем закупок российской нефти связано с надвигающимися санкциями Евросоюза против РФ и неопределенностью, связанной с планом G7 ограничить цены на топливо страны.

Запад нашел замену российской нефти

Также в агентстве обратили внимание на то, что независимые нефтеперерабатывающие заводы начали наращивать альтернативные поставки из Бразилии и Западной Африки. Таким образом они пытаются застраховать себя от перебоев с импортом из России, даже несмотря на то, что топливо из этих регионов продается по более высокой стоимости, подчеркнули в Reuters.

Напомним, что с 5 декабря вступят в силу санкции США и Евросоюза, касающиеся запрета на морские перевозки нефти из РФ.

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