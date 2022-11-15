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1 час назад

Поставлена точка: В ФРГ заговорили о тупике в отношениях с Москвой

Елена Прошина

Нефтяное эмбарго стало решительной точкой в сотрудничестве России и Европы в энергетической сфере. Такое заявление сделал депутат Европейского парламента от Германии Гуннар Бек, передает газета «Известия».

Поставлена точка: В ФРГ заговорили о тупике в отношениях с Москвой
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что на фоне существующего режима западных санкций, в том числе нефтяного эмбарго, новые шаги для прекращения сотрудничества России и Европы в сфере энергетики не требуются. Он напомнил, что поставки российского газа в европейские страны также были прекращены из-за происшествия на «Северных потоках». Бек предположил, что по этой причине Европейский союз больше не говорит о своих дальнейших действиях в рамках антироссийских ограничений.

Польша поддержала санкции против российского трубопровода «Дружба»

Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева в свою очередь отметила, что страны Европейского союза достигли определенного «предела» в переговорах о новых санкциях против России. Им стало тяжелее соглашаться друг с другом по этому вопросу, подчеркнула она.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Европа никогда не рассчитывала завершить боевые действия на Украине путем санкций против России. Он считает, что введение ограничений прежде всего оказало поддержку народу Украины.

Экономика,Жозеп Боррель,Европарламент,ВШЭ,ЕС,
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