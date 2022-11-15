Поставлена точка: В ФРГ заговорили о тупике в отношениях с Москвой

Нефтяное эмбарго стало решительной точкой в сотрудничестве России и Европы в энергетической сфере. Такое заявление сделал депутат Европейского парламента от Германии Гуннар Бек, передает газета «Известия».

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Он подчеркнул, что на фоне существующего режима западных санкций, в том числе нефтяного эмбарго, новые шаги для прекращения сотрудничества России и Европы в сфере энергетики не требуются. Он напомнил, что поставки российского газа в европейские страны также были прекращены из-за происшествия на «Северных потоках». Бек предположил, что по этой причине Европейский союз больше не говорит о своих дальнейших действиях в рамках антироссийских ограничений.

Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева в свою очередь отметила, что страны Европейского союза достигли определенного «предела» в переговорах о новых санкциях против России. Им стало тяжелее соглашаться друг с другом по этому вопросу, подчеркнула она.