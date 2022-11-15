Производство одежды в Москве выросло более чем в три раза

За первые девять месяцев этого года производство одежды в Москве выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем продукции составил 36,4 млрд рублей (рост на 57%), сообщается на официальном портале мэра Москвы.

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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, причиной такого роста стали условия для бизнеса в городе – доступ к крупным рынкам сбыта, меры поддержки и развитая промышленная инфраструктура.

В столице работают более 200 предприятий легкой промышленности. На них производят верхнюю одежду, классические костюмы, школьную и спортивную форму, а также вещи из трикотажа, кожи и пряжи.

С января по сентябрь 2022 года в городе было выпущено более 458 комплектов спецодежды, рост составил 35,2% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.