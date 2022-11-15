Си Цзиньпин: Мировая экономика находится под угрозой рецессии

Глобальная экономика сталкивается с угрозой рецессии, развивающиеся страны первыми оказались под ударом. Об этом во вторник на саммите Группы двадцати (G20) на Бали заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы должны содействовать более стойкому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом", - приводит текст его заявления Центральное телевидение Китая.
Он призвал углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и создавать условия для восстановления экономики.