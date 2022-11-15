Си Цзиньпин: Мировая экономика находится под угрозой рецессии

"Мы должны содействовать более стойкому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом", - приводит текст его заявления Центральное телевидение Китая.