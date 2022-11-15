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42 минуты назад

Си Цзиньпин заявил, что мировая экономика находится под угрозой рецессии

ТАСС

Глобальная экономика сталкивается с угрозой рецессии, развивающиеся страны первыми оказались под ударом. Об этом во вторник на саммите Группы двадцати (G20) на Бали заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин: Мировая экономика находится под угрозой рецессии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы должны содействовать более стойкому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом", - приводит текст его заявления Центральное телевидение Китая.

Он призвал углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и создавать условия для восстановления экономики.

Экономика,Цзиньпин Си,
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