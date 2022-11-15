Росфинмониторинг попросил право на видео с камер банков

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерена получить право запрашивать фото- и видеоматериалы с камер у финансовых организаций в целях борьбы с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Об этом во вторник сообщил РБК со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной "антиотмывочный" закон.

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Представитель Росфинмониторинга подтвердил разработку службой поправок по поручению правительства, а также пояснил изданию, что требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись, отметил РБК.

Издание, ссылаясь на пояснения Росфинмониторинга, сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов. Такие материалы "помогают установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений". Согласно поправкам, объем и характер запрашиваемой информации будет определять правительство, добавило издание.

Кроме того, представитель ведомства подчеркнул важность реализации предложения по доступу Росфинмониторинга к фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Он объяснил, что это позволит снизить уровень преступности в финансовой сфере, в том числе мошенничества со средствами граждан, а также даст возможность более эффективно изобличать и привлекать к ответственности исполнителей и организаторов указанных преступлений.