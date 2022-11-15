Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
32 минуты назад

Зеленский предложил расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области

Деловая газета "Взгляд"

В ходе выступления на саммите G20 украинский лидер Владимир Зеленский предложил расширить действие «зерновой сделки» на порты Николаевской области.

Зеленский предложил расширить «зерновую сделку»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Зеленского, необходимо расширить экспортную зерновую инициативу на другие порты Украины. Например, на порты «Николаев» и «Ольвия» Николаевской области, передает РИА «Новости».

Также он выступил за бессрочное продление «зерновой сделки». Глава Украины добавил, что страна в рамках договора морскими путями экспортировала более 10 млн тонн продовольствия и может увеличить экспорт еще на млн тонн ежемесячно.

Сейчас украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.

Ранее сообщалось, что Всемирная Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в Африку.

Экономика,Владимир Зеленский,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители