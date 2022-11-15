Зеленский предложил расширить «зерновую сделку»

В ходе выступления на саммите G20 украинский лидер Владимир Зеленский предложил расширить действие «зерновой сделки» на порты Николаевской области.

По словам Зеленского, необходимо расширить экспортную зерновую инициативу на другие порты Украины. Например, на порты «Николаев» и «Ольвия» Николаевской области, передает РИА «Новости».

Также он выступил за бессрочное продление «зерновой сделки». Глава Украины добавил, что страна в рамках договора морскими путями экспортировала более 10 млн тонн продовольствия и может увеличить экспорт еще на млн тонн ежемесячно.

Сейчас украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.