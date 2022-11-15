Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Миру предрекли катастрофический продовольственный кризис

Лера Букина

Дефицит удобрений, наблюдаемый сейчас, может стать драйвером катастрофического продовольственного кризиса. И мир не сможет его преодолеть, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе рабочего заседания по продовольственной и энергетической безопасности саммита Группы двадцати, передает ТАСС.

Миру предрекли новый катастрофический кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сообщил о необходимости достичь «взаимного соглашения» по вопросу стабильных и гарантированных цепочек поставок органических удобрений и зерна.

Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата

По словам Моди, в Индии активно «продвигают» натуральное земледелие для того, чтобы обеспечить устойчивую продовольственную безопасность. Кроме того, в стране популяризируются питательные и традиционные пищевые зерна, в частности, просо. По его словам, оно поможет решить проблему «глобального недоедания и голода».

В курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии открылась первая сессия двухдневного саммита лидеров стран «Большой двадцатки». На ней будут уделять внимание вопросам продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лучший способ побороть продовольственный и энергетический кризис - прекратить конфликт на Украине.

Экономика,Шарль Мишель,Нарендра Моди,Европейский совет,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители