Миру предрекли новый катастрофический кризис

Дефицит удобрений, наблюдаемый сейчас, может стать драйвером катастрофического продовольственного кризиса. И мир не сможет его преодолеть, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе рабочего заседания по продовольственной и энергетической безопасности саммита Группы двадцати, передает ТАСС.

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Он сообщил о необходимости достичь «взаимного соглашения» по вопросу стабильных и гарантированных цепочек поставок органических удобрений и зерна.

По словам Моди, в Индии активно «продвигают» натуральное земледелие для того, чтобы обеспечить устойчивую продовольственную безопасность. Кроме того, в стране популяризируются питательные и традиционные пищевые зерна, в частности, просо. По его словам, оно поможет решить проблему «глобального недоедания и голода».

В курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии открылась первая сессия двухдневного саммита лидеров стран «Большой двадцатки». На ней будут уделять внимание вопросам продовольственной и энергетической безопасности.