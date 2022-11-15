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1 час назад

Минфин России сообщил о повышении пошлины на экспорт нефти до $43,3 за тонну с 1 декабря

Газета.Ru

Минфин России сообщил, что с 1 декабря будет повышена пошлина на экспорт нефти из РФ на $0,6, до $43,3 за тонну. Об этом говорится на сайте министерства.

Россия повысит пошлину на экспорт нефти
Фото: ТАССТАСС

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2022 года повысится на $0,6 и составит $43,3 за тонну», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские власти, находясь в поисках источников покрытия дефицита бюджета, рассматривают вопрос о возможности введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями.

По информации издания «Коммерсантъ», правительство РФ активно занимается параметрами бюджета на 2023 год. В связи с ростом расходной части и предполагаемым дефицитом Минфин приступил к активному поиску новых источников доходов.

При этом обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения.

Экономика,Минфин России,Коммерсант,Правительство РФ,
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