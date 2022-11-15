Кремль оценил резолюцию ООН о репарациях Украине

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине за вооруженный конфликт, является формализацией грабежа российских накоплений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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«Организаторы этого процесса пытаются совершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были незаконно заблокированы. Решение это не является юридически обязывающим», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москва постарается воспрепятствовать попыткам конфискации резервов, признав при этом, что «сейчас превалируют рейдерские методы захвата». Россию Песков назвал уже участвующей в восстановлении разрушенного в ходе боевых действий. Однако, подчеркнул он, платить работы на территории Украины российская сторона не собирается.