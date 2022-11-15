Кремль оценил резолюцию ООН о репарациях Украине

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине за вооруженный конфликт, является формализацией грабежа российских накоплений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Организаторы этого процесса пытаются совершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были незаконно заблокированы. Решение это не является юридически обязывающим», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, Москва постарается воспрепятствовать попыткам конфискации резервов, признав при этом, что «сейчас превалируют рейдерские методы захвата». Россию Песков назвал уже участвующей в восстановлении разрушенного в ходе боевых действий. Однако, подчеркнул он, платить работы на территории Украины российская сторона не собирается.
Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, большинством голосов приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине, которую та понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее». Россия выступала категорически против принятия документа. Ее позицию поддержали 12 стран — Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия.